زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج 160 مقاتلة إضافية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده بحاجة لنحو 100 مقاتلة إضافية فوق العدد الذي تم التعهد بتقديمه حتى الآن.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة تلفزيونية مع القناة البرتغالية الوطنية العامة: "نحتاج إلى إجمالي 160 مقاتلة لضمان وجود قوات جوية فعالة"، ذاكرا أن من شأن هذا أن يمنع روسيا من الهيمنة على المجال الجوي الأوكراني.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تلقت تعهدات بـ 50 أو 60 طائرة أمريكية الصنع طراز إف- 16 من دول أوروبية مختلفة.

وقال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية، في وقت سابق، إن البلاد تحتاج إلى حوالي 128 طائرة إف- 16.

وتعهدت كل من الدنمارك وهولندا والنرويج بتقديم طائرات إف- 16 لأوكرانيا.