الرئيس السوري: العلاقة السليمة بين إيـران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أن العلاقة السليمة بين إيران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بشار وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، وفق بيان للرئاسة السورية.

وقالت الرئاسة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الأسد أكد خلال اللقاء "أن ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمناً لها كانت صحيحة وأن سياساتنا كانت سليمة".

وبين الأسد أن "الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحاً على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه".

وحسب الرئاسة، "بحث الأسد مع عبداللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إضافة لموضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية وحتمية حصوله كشرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة".