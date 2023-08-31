قالت صحيفة "الرياضية" السعودية في غلاف عددها الورقي الصادر صباح اليوم الخميس، أن اللاعب محمد صلاح منح موافقة وصفتها بالنهائية، بشأن انتقاله إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف.

ويمتلك صلاح عقدا يمتد مع ليفربول حتى يونيو 2025، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين إدارة اتحاد جدة وليفربول من أجل ضم الفرعون.

وقالت الصحيفة صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول ويورجن كلوب، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلى بموافقة مباشرة منهما.

وأشارت إلى أن ليفربول يسير بصفقة صلاح إلى الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، عند الساعة الأولى من صباح غدٍ الجمعة، الموافق 1 سبتمبر المقبل.

وأنهت أن ليفربول يواصل المناورة من أجل الحصول على أعلى مقابل مادي ممكن، بعد التأكد من موقف صلاح.