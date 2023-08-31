هونج كونج تغلق المدارس غدا الجمعة جراء الإعصار ساولا

أعلنت شبكة "تي في بي" التلفزيونية، أن هونج كونج ستعلق الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية غدا الجمعة؛ جراء الإعصار ساولا.

وأشار إلى أن مرصد هونج كونج سيعلن أن عن إشارة الرياح العاتية من الفئة الثالثة في الساعة 0340 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وضرب الإعصار ساولا القوي جنوب تايوان صباح أمس الأربعاء، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، مما أدى إلى إغلاق المكاتب كاوشيونج وبينجتونج وإلغاء أكثر من 12 رحلة جوية، أمس.

ولم يصل أي إعصار إلى اليابسة في تايوان منذ عام 2019.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، أن الإعصار الذي كان يقع على بعد نحو 190 كيلومترا قبالة أقصى جنوب تايوان حتى صباح أمس الأربعاء، كان مصحوبا برياح مستدامة تبلغ سرعتها 191 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 234 كيلومترا في الساعة.