ميقاتي يرحب بقرار التمديد لليونيفل وتضمينه بند العمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن لبنان يرحب بقرار التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان " اليونيفل" لمدة عام آخر، وأن يتضمن القرار بنداً يتعلق بقيام "اليونيفيل" بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية يشكل عامل ارتياح.

وجدد ميقاتي، في بيان مساء اليوم الخميس: "تمسك لبنان بالقرار الأممي الرقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، ونجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الأراضي اللبنانية".

وطالب "بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا".

ورأى أن "ما تحقق خطوة أساسية لصون حقوق لبنان وسيادته وسنستمر في العمل لإنجاز كل ما هو مطلوب في هذا الاطار".

وأعلنت "اليونيفل" في بيان مساء اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي تبنى اليوم القرار رقم 2695، الذي يمدد ولاية "اليونيفيل" لسنه أخرى، ويؤكّد تفويض "اليونيفيل" بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، بحسب البيان " كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع".

يذكر أن "اليونيفل" كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978، وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب يوليو – أغسطس 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز "اليونيفيل" وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.