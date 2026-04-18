السبت 18 أبريل 2026 10:54 ص القاهرة
رئيس البرلمان الإيراني يحذر: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحا إذا استمر الحصار الأمريكي

نشر في: السبت 18 أبريل 2026 - 9:32 ص | آخر تحديث: السبت 18 أبريل 2026 - 9:32 ص

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجددا في حال استمرار الولايات المتحدة في فرض حصارها على الموانئ الإيرانية.

وقال قاليباف، في منشور على منصة إكس: "مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً"، مشيرا إلى أن المرور عبر هذا الممر الاستراتيجي سيتم وفق "مسار محدد وبموافقة إيران طهران"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، بأنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد موعد انتهائه الأربعاء.

وقال ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في تعليق على مصير وقف إطلاق النار في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران "ربما لن أمدده"، مضيفا "لكن الحصار سيظل قائما".

وأعادت إيران فتح مضيق هرمز أمس إثر اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وتُظهر بيانات تتبع الملاحة أن سفناً بدأت بالتحرك عبر مضيق هرمز، وفقاً لموقع التتبع(مارين ترافيك).

ويمكن رصد عدة سفن، من بينها ناقلات مخصصة لنقل النفط والغاز البترولي المسال والمواد الكيميائية، وهي تعبر هذا الممر البحري الحيوي.

