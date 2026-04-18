تقام اليوم السبت 18 أبريل 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة صن داونز ضد الترجى في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في كأس إسبانيا، ومواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد X ريال سوسيداد – الساعة 9 مساء على قناة MBC مصر 2

مواعيد مباريات الدوري المصري

بتروجت X فاركو - الساعة 5 مساء على قناة On Sport 1

المقاولون العرب X طلائع الجيش - الساعة 9:30 مساء على قناة On Sport 1

وادي دجلة X البنك الأهلي - الساعة 8 مساء على قناة On Sport plus

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

صن داونز X الترجي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

نهضة بركان X الجيش الملكي – الساعة 9 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد X فولهام – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ليدز يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام هوتسبير X برايتون – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي X مانشستر يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي X بارما – الساعة 3 عصرا

نابولي X لاتسيو – الساعة 6 مساء

روما X أتالانتا – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان X مارسيليا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أنجييه X لوهافر - – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليل X نيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا

هوفينهايم X بوروسيا دورتموند – الساعة 3:30 عصرا

أونيون برلين X فولفسبورج – الساعة 3:30 عصرا

فيردر بريمن X هامبورج – الساعة 3:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X لايبزيج – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة

بوريرام يونايتد X شباب أهلي دبي – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3