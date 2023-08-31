ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة تيمور شرقي إندونيسيا، دون أن يبلغ حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيائية في إندونيسيا، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه من غير المحتمل نتيجة هذا الزلزال حدوث أمواج مد عاتية تسونامي.

وكان آخر زلزال شهدته إندونيسيا ضرب جزيرة نياس الواقعة في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة، وعددا من المناطق المجاورة لها في غرب إندونيسيا قبل يومين بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر، إلا أنه لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.