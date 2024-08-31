صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم السبت، بدوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرة بدون طيار من لبنان.

ويأتي ذلك فيما تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وكان حزب الله قد أعلن، يوم الجمعة، عن مهاجمته مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، بينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان.

وقال حزب الله، إنه استهدف بطائرة بدون طيار انقضاضية جنودا إسرائيليين في موقع المطلة وأوقع قتلى وجرحى.

وقصف حزب الله بالأسلحة الصاروخية جنودا إسرائيليين في جبل نذر وأعلن تحقيق إصابات مباشرة.

كما قصف "بالأسلحة المناسبة" جنودا‏ في حرش برعام، واستهدف بالأسلحة الصاروخية موقعي زبدين ورمثا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في هجماته.