الغربية: تخصيص أراض مملوكة للدولة لإقامة مشروعات خدمية

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء محمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وناقش المجلس التنفيذي للمحافظة، عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية، من بينها الموافقة على تخصيص أرض مملوكة للدولة بمنطقة المحجوب لإقامة بوستر مياه عليها لحل مشكلة المياه في منطقة سوق اللبن بحي أول المحلة، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بقرية أبو الغر بمركز كفر الزيات؛ لإقامة نقطة إسعاف ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما وافق المجلس على تحديث الأحوزة العمرانية لـ62 قرية تابعة لمراكز "المحلة الكبري وبسيون وزفتي، وطنطا، وكفر الزيات"، و"27 عزبة تابعة لمراكز بسيون وزفتي وسمنود وطنطا، وقطور وكفر الزيات".

فيما وافق المجلس، على تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ79 قرية تابعة لمراكز "السنطة والمحلة الكبرى، وزفتى وسمنود وطنطا وكفر الزيات"، و13 عزبة تابعة لمركز المحلة الكبرى.

كما وافق المجلس على تغير اسم مركز شباب سبرباي ليصبح مركز شباب البطل محمد السيد سالم، وتغيير اسم مركز شباب مشال ببسيون ليصبح مركز شباب البطل محمد الجندي؛ نظرا لتشريفهم مصر وحصولهم على ميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024.

واختتم المحافظ المجلس، بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.