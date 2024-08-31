حماس تستنكر تشهير إسرائيل بالأونروا

استنكرت حركة المقاومة (حماس) إقدام إسرائيل على شراء إعلانات على منصة جوجل للتشهير بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وموظفيها.

ودعت حماس الوكالة إلى عدم الرضوخ لتهديدات تل أبيب والاستمرار في فضح جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قد صرح اليوم السبت، بأن إسرائيل تشتري إعلانات على منصة جوجل للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها.

وأضاف "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على جوجل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير ضدها".

وأكد لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر.

وطالب مفوض الأونروا بوجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها.

وشدد على أن نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.