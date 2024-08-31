البرازيل تحجب موقع إكس بعد تجاهل ماسك أوامر محكمة

حجبت البرازيل موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة بعدما رفض مالكه ايلون ماسك أوامر قاض برازيلي بتعليق حسابات معينة.

وقد أمر ألكسندر دي مورايس، وهو قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، وكالة الاتصالات البرازيلية بمنع الوصول إلى "إكس" في جميع أنحاء الدولة التي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة لأن الشركة تفتقر إلى ممثل قانوني ضروري في البرازيل.

وقد أغلق ماسك مكتب "إكس" في البرازيل في الأسبوع الماضي بعدما هدد القاضي مورايس بالقيام بعمليات اعتقال بسبب تجاهل أوامره بإزالة حسابات على "إكس" قال إنها تنتهك القوانين البرازيلية.

وقال ماسك يوم الجمعة "حرية التعبير ركن أساسي للديمقراطية ويقوم قاض زائف غير منتخب في البرازيل بتدميرها لأغراض سياسية".