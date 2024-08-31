اندلع حريق كبير، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية مواد حارقة على أطراف بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنّ سيارات إطفاء تحركت لإخماد حريق كبير شب في أطراف بلدة الناقورة جراء إلقاء طائرة درون معادية مواد حارقة في المنطقة.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق، الحدودي الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إن القصف لن يتوقف إلا بإنهاء إسرائيل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.