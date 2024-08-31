الشناوي: بيراميدز خسر الدوري لأسباب بعيدة عن كرة القدم

قال أحمد الشناوي حارس مرمى وقائد بيراميدز إن فريقه خسر لقب الدوري لظروف خارج عن إرادة النادي ولأسباب بعيدة عن كرة القدم على حد تعبيره.

وصرح الشناوي عبر قناة أون تايم سبورتس "نحاول المنافسة على كل بطولة للنهاية، وهو ما حدث في مشوارنا ببطولة الدوري، ولكن خسرنا اللقب لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم".

وأضاف حارس المرمى الدولي "هناك أسباب غير كروية حرمت بيراميدز من الفوز بالبطولات، ولكن لا داعي لذكرها".

وأشار في ختام تصريحاته "بطولة كأس مصر كانت في طريقها للإلغاء، ولكنها أقيمت بشكل مفاجئ، وحالفنا التوفيق في الفوز بها".

وتوج بيراميدز بأول لقب في تاريخه بعد الفوز على زد بهدف دون رد في المباراة النهائية مساء الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.