سرايا القدس – كتيبة جنين تعلن تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية في حي الدمج

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، مساء اليوم السبت، تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية في حي الدمج، بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إنها «تمكّنت بالاشتراك مع كتائب القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تقدمها في محور الدمج، حيث استخدم المجاهدون الأسلحة المناسبة مما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح».

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، يقول إن الهدف منها تفكيك خلايا المقاومة في جنين وطولكرم ونابلس.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين اليوم السبت في كمين بمخيم جنين، ووصفت المصادر ما جرى بأنه «حدث أمني صعب»، وأظهرت صور جرى تداولها عددا من الجنود ينقلون جنديا مصابا من داخل حي الدمج.

كذلك أظهرت صور هبوط مروحيات عند حاجز الجلمة العسكري شمالي مدينة جنين على ما يبدو لنقل مصابين من الجنود، كما هبطت مروحية في مستشفى رامبام بحيفا.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية القتال في جنين بالصعب، وقالت إن المسلحين الفلسطينيين يستخدمون لأول مرة صواريخ محمولة على الكتف.