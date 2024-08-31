الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بزعم علاقتهم بهجوم عتصيون

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، باعتقال 6 فلسطينيين بزعم بتورطهم في الهجوم المزدوج في غوش عتصيون.

وأمس الجمعة، أفاد إعلام إسرائيلي بوقوع إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين.

ووقع انفجار عند مفرق غوش عتصيون، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "حدثين أمنيين وقعا في لواء غوش عتصيون، وقتلنا منفذي الهجومين".

وبعد العملية، أشادت حركة حماس بالعملية المزدوجة قرب مستوطنتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" شمالي الخليل، وقالت إنها "رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا".

وأكدت أن "هذه العملية النوعية" تحمل "دلالة رمزية من حيث مكان حدوثها في خليل الرحمن جنوب الضفة؛ ومن حيث زمانها كونها تأتي في هذا الوقت الحساس الذي نشهد فيه تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات شمال الضفة، ومجازره وإبادته الجماعية في قطاع غزة".