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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجنين


نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 12:04 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 12:04 م

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين.

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية في وقت متأخر من ليل الجمعة.

ووقع انفجار عند مفرق غوش عتصيون، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "حدثين أمنيين وقعا في لواء غوش عتصيون، وقتلنا منفذي الهجومين".

وبعد العملية، أشادت حركة حماس بالعملية المزدوجة قرب مستوطنتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" شمالي الخليل، وقالت إنها "رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

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