سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت تقارير، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من عدة محاور إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث وقعت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح، فيما سمعت أصوات انفجارات ضخمة في المخيم.

وأكد إعلام إسرائيلي، وقوع حدث أمني صعب بمخيم جنين في الضفة الغربية في وقت تناقلت فيه مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور لنقل إصابات لحقت بقوات الاحتلال المهاجمة هناك.

ووصلت سيارات إسعاف تابعة لجيش الاحتلال إلى مكان الحادث لنقل مصابين من الجنود في المخيم,

كما ظهرت مروحيات إسرائيلية من طراز أباتشي تحلق على علو منخفض في سماء مخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد واصلت، اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.