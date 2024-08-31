مدرب بيراميدز: هناك ميداليات ذهبية أخرى تنتظرنا

أعرب كرونسلاف يوريتشيتش، المدير الفني لبيراميدز عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، والتي تعد هي الأولى في تاريخ النادي.

وتُوج بيراميدز ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على زد بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وقال كرونسلاف يوريتشيتش في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لقد كان موسمًا طويلًا للغاية، من الصعب التحدث عن الأداء، لأني لاعبي فريقي فارغين ذهنيًا وبدنيًا".

وأضاف المدرب الكرواتي: "لقد وجدنا الطاقة التي جعلتنا نلعب أمام المصري ثم مجددًا ضد زد، بعد 7 أشهر معًا كنا نحارب، قدمنا أداءً جيدًا في هذه البطولة، وأقول شكرًا للاعبين".

وتابع: "من الطبيعي أن يتعرض المدير الفني لضغوط، هذه حياة مدرب كرة القدم، دائمًا يفكر على التحدي القادم، أنا أريد ذلك لأنني مدير فني لفريق كبير، إذا لم تكن في فريق كبير لن تكون هناك ضغوطات".

وأتم كرونسلاف يوريتشيتش تصريحاته قائلًا: "هذه هي الميدالية الذهبية، أعتقد أنها الأولى، لذلك هي مهمة جدًا للنادي ولي، وأعتقد لن تكون الأخيرة".