حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو تتصدر المشاهدات على Watch It وشاهد

بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة الأولى، تصدرت "حكاية هند" – رابع حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو – قائمة الأكثر مشاهدة على منصتي "Watch It" و"شاهد"، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكاية من بطولة ليلى زاهر في دور "هند"، ويشاركها حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، وحنان سليمان، ومن تأليف هند عبد الله، إخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وجاءت الحلقة الأولى كمدخل للأحداث، إذ قدمت عالم "هند" المليء بالأسرار والصراعات الداخلية، ووضعتها أمام مواقف متشابكة ذات طابع درامي ونفسي، انتهت بخاتمة غير متوقعة أثارت فضول المشاهدين لمتابعة تطور القصة.

التفاعل عبر "تويتر X" و"فيسبوك" و"إنستجرام" ركز على أداء ليلى زاهر الذي وصفه المتابعون بالمميز، مع إشادة بالكيمياء بينها وبين فريق العمل، إضافة إلى النص الذي كتبته هند عبد الله، والإخراج الذي منح الحكاية إيقاعًا بصريًا مشوقًا.

وبهذا، تعزز سلسلة ما تراه ليس كما يبدو حضورها ضمن الأعمال الدرامية المطروحة حاليًا، حيث أضافت "حكاية هند" بعدًا جديدًا من الغموض والدراما الإنسانية التي لاقت صدى لدى الجمهور منذ عرضها الأول.