نائب محافظ قنا يتابع مشروعات أبوتشت الصحية والخدمية ويؤكد تسريع التنفيذ لخدمة المواطنين

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، جولة ميدانية موسعة بمركز أبوتشت لمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية والتنموية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى أبوتشت العام، حيث تابع العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والكُلى الصناعي والعمليات والصيدليات. وأشاد بمستوى الخدمة الطبية ونظافة المستشفى، موجهاً بضرورة وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة المرضى والزائرين، ومقدماً الشكر للأطقم الطبية.

كما تفقد وحدة طب أسرة أبوشوشة، واطمأن على انتظام العمل وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة المبادرات الصحية خاصة مبادرة "المقبلين على الزواج". وأكد أهمية استمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدار الساعة.

وفي قطاع الخدمات المحلية، تابع نائب المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، وشدد على سرعة إنهاء خدمات المواطنين وتفعيل شباك الاستعلامات. كما ناقش ملف تقنين أراضي الدولة، حيث تم خلال أغسطس تنفيذ 436 معاينة، وإعداد 105 محاضر تثمين، وسداد مستحقات لعدد 605 حالات، مع استرداد 732 حالة.

وشملت الجولة تفقد موقف أبوتشت الجديد على مساحة 10 آلاف متر، حيث استمع إلى ملاحظات المواطنين والسائقين، ووجه بتفعيل غرفة التحكم والكاميرات بشكل دائم. كما زار الموقع المقترح لإنشاء كوبري على ترعة الفؤادية لخدمة 16 مرفقاً حكومياً وعدد من القرى، مكلفاً بسرعة تجهيز الموقع للبدء في التنفيذ.

وتفقد نائب المحافظ أيضاً مكتبة "كتابك" بفرع أبوشوشة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تنفذ بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتنمية المحلية لنشر الوعي الثقافي ودعم الأنشطة المعرفية.

وفي ختام جولته، أكد الدكتور حازم عمر أن ما تشهده قنا من مشروعات خدمية وتنموية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن مركز أبوتشت يحظى بنصيب وافر من المشروعات في مجالات الصحة والبنية التحتية والخدمات. وأوضح أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى تسريع معدلات التنفيذ وحل المعوقات، موجهاً الشكر للقيادات التنفيذية والعاملين على جهودهم في خدمة أهالي المركز.