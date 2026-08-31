الرئيس اللبناني يتوجه إلى اليونان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

غادر الرئيس اللبناني جوزاف عون، صباح الاثنين، العاصمة بيروت متوجهًا إلى اليونان، في زيارة رسمية لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون غادر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، متوجهًا إلى اليونان، إذ يلتقي رئيس الجمهورية قسطنطين تاسولاس، ورئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضافت أن المحادثات ستتناول العلاقات اللبنانية اليونانية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

يذكر أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل كان بحث مع رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليونانية ديميتريوس خوبيس، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك خلال زيارة أجراها إلى اليونان بين 15 و17 يونيو الماضي.