الداخلية السعودية: 28190 سائحا قدموا للمملكة خلال 33 يوما

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، أن عدد القادمين إلى المملكة بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية خلال الفترة من الثامن سبتمبر الماضي وحتى 31 أكتوبر الجاري بلغ "28190 سائحا تم استقبالهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية الجوية والبرية والبحرية" .

وأشارت المديرية العامة للجوازات السعودية، في بيان لها اليوم، إلى أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة قبل مغادرته إلى المملكة من خلال منصة إلكترونية، أو عند الوصول إلى المملكة عبر جميع المنافذ لإصدار التأشيرة السياحية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.

وأفادت الجوازات بأن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، بحيث يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراض المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة.

وأقرت المملكة نظام منح تأشيرات سياحية بنهاية سبتمبر الماضي، حيث يمنح مواطنو 49 دولة تأشيرات عند وصولهم للمطارات والمنافذ المعتمدة.

وتبلغ قيمة رسوم إصدار التأشيرة السياحية 440 ريالا "300 ريال للتأشيرة + 140 ريالا قيمة التأمين الطبي"، ويمكن لمواطني الدول الأخرى الحصول على التأشيرات السياحية من خلال سفارات المملكة وقنصلياتها في بلادهم خلال مدة لا تتجاوز يومين.

يُذكر أن أهم مميزات التأشيرة السياحية السعودية هي الاستفادة منها لأداء العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبة للنساء، وعدم حاجة حاملها إلى كفيل كما في التأشيرات الأخرى، كما أنها من المفترض أن تمنح للجميع دون استثناءات قائمة على دين أو معتقد.