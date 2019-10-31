مجموعة «بي اس ايه» و«فيات كرايسلر» تؤكدان اعتزامهما الاندماج

أكدت كل من مجموعة "بي اس ايه" الفرنسية المالكة لشركة أوبل، وشركة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للسيارات أنهما اتفقتا على خطة للاندماج، وذلك حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.