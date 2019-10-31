مجموعة «بي اس ايه» و«فيات كرايسلر» تؤكدان اعتزامهما الاندماج

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أكدت كل من مجموعة "بي اس ايه" الفرنسية المالكة لشركة أوبل، وشركة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للسيارات أنهما اتفقتا على خطة للاندماج، وذلك حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.