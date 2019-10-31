 مجموعة «بي اس ايه» و«فيات كرايسلر» تؤكدان اعتزامهما الاندماج - بوابة الشروق
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مجموعة «بي اس ايه» و«فيات كرايسلر» تؤكدان اعتزامهما الاندماج

د ب أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 10:02 ص | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 10:02 ص

أكدت كل من مجموعة "بي اس ايه" الفرنسية المالكة لشركة أوبل، وشركة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية للسيارات أنهما اتفقتا على خطة للاندماج، وذلك حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.

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