ريال مدريد يسعى لنسيان كبوته الأوروبية أمام هويسكا اليوم بالدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد في الثالثة عصر اليوم السبت فريق هويسكا الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الثانية، وذلك على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب الجولة الثامنة من الليجا.

ولدى زين الدين زيدان، مشاكله الخاصة في ريال مدريد، رغم الفوز في مباراة الكلاسيكو.

واستطاع الريال أن يحصد نقطة التعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في وقت متأخر من المباراة، ليصبح الفريق حقق فوزا واحدا في آخر أربع مباريات في كافة المسابقات.

وحتى الفوز على برشلونة جاء بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل في الشوط الثاني، والتي أوقفت ضغط برشلونة القوي، ودفعت الريال للتقدم في النتيجة.

ومع ذلك يبقى زيدان هادئا، كما هو معتاد، حيث يحتل الريال المركز الثاني في جدول الترتيب بعدما حصد 13 نقطة في ست مباريات، بفارق نقطة هلف ريال سوسيداد.

وقال زيدان بعدما تمكن فريقه من قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل 2/2 أمام مونشنجلادباخ :"النتيجة تظهر شخصية الفريق. نستحق التعادل وأعتقد أكثر من التعادل. أحب ردة الفعل إنها نقطة مهمة".

وكان المدرب قادرا على الدفع بإيدن هازارد في الشوط الثاني للمرة الأولى هذا الموسم.

وغاب الجناح البلجيكي عن الفريق للإصابة، ولكنه ظهر بشكل جيد أمام مونشنجلادباخ ومن الممكن أن يشارك أمام هويسكا اليوم السبت.

وقال زيدان :"كانت هذه هي الخطة (الدفع به في المباراة). كانت محاولة لجعله يلعب. لا أعلم كيف سنجعله يستعيد مستواه، خاصة وأننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام. سنرى".

ومازال الريال يفتقد لخدمات ظهير أيمن في ظل تأكد غياب الثلاثي داني كارفاخال، وألفارو أودريوزولا، وناتشو للإصابة، لذلك سيواصل لوكاس فاسكويز اللعب في هذا المركز أمام هويسكا.

وبإمكان ريال سوسيداد الحفاظ على الصدارة إذا فاز على سلتا فيجو يوم الأحد.

وفي بقية مباريات هذه الجولة يلعب إيبار مع قادش، وأتلتيك بلباو مع أشبيلية، وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس مع إلتشي، وغرناطة مع ليفانتي، وفالنسيا مع خيتافي، وفياريال مع بلد الوليد.