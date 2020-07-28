علي ماهر: إدارة المصري وعدتني بتعويض وادي

تحدث علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول بنادي المصري، عن النتائج الإيجابية التي يحققها مع النادي البورسعيدي في الفترة الماضية.

وقال علي ماهر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" :"نجحت بالعمل مع لاعبي نادي المصري الكبار في تحقيق انتصارات متتالية لنقوم بحصد المركز السادس والصعود من قاع الدروي بشكل سريع".

وتابع :"كنا نعمل بشكل دائم ولا نركز سوى في الملعب أو في المحاضرات كما أن مجلس إدارة النادي ساندت الجميع من أجل تحقيق تلك النتائج في الفترة الماضية".

وأضاف :"مجلس المصري يقف خلف الفريق ودائما يسلم الجميع مستحقاته ويقوم بتسليم الجميع مكافأت من أجل تحفيزهم، فالموسم الجاري تحول من عام سيئ إلى جيد بفضل نهاية مشوارنا في مسابقة الدوري".

وواصل :"في الموسم الماضي نجحت في بقاء نادي إنبي بالدوري الممتاز وعدم هبوطه ولكن مع بداية الموسم تراجعت النتائج بسبب عدم توفير طلباتي، ولكن الجميع تناسى مساهمتي في استمرار إنبي بالدوري وركز فقط في تراجع النتائج بالموسم الجديد".

وأكد علي ماهر أن الفريق سيفتقد خدمات المهاجم الفلسطيني محمود وادي بعد انتقاله لبيراميدز بنهاية الموسم الجاري، حيث قال :"وادي من أهم لاعبينا، ولكنني تحدثت مع إدارة النادي ووعدوني بتدعيم الفريق ببدائل قوية ونعمل في الوقت الجاري على الصفقات الجديدة".