 البنك الدولي: ارتفاع تكلفة تحويل 200 دولار إلى مصر والمنطقة بنسبة 0.7% - بوابة الشروق
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البنك الدولي: ارتفاع تكلفة تحويل 200 دولار إلى مصر والمنطقة بنسبة 0.7%


نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 12:33 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 12:33 م

مصر أكبر بلد متلق للتحويلات المالية من الخارج في المنطقة
ارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2020، حيث وصلت إلى 7.5%، مقارنة بما بلغ 6.8 في الفترة نفسها من 2019، بحسب البنك الدولي، الذي أشار إلى أن تدفقات العاملين بالخارج إلى مصر، دعمت الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.

"تختلف التكلفة باختلاف قنوات التحويل، لا تزال تكلفة تحويل الأموال من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المرتفعة الدخل إلى لبنان تتجاوز 9%"، وفق أحدث التقديرات الصادرة عن البنك في تقرير "موجز الهجرة والتنمية" الذي عرض له في نشرته الأسبوعية.

وقال إنه من المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.

وأضاف إلى أن تدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، عملت على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن، حيث يرسل العمال المصريون في الخارج تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر.

وأضاف: "من المرجح أن تنخفض هذه التدفقات في نهاية المطاف بسبب تراجع أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بلدان الخليج".

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