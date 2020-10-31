لايبزج ومونشنجلادباخ يتطلعان إلى التخلص من «صدمة دوري الأبطال» عبر البوندسليجا

سيسعى المتصدر لايبزج وكذلك بوروسيا مونشنجلادباخ إلى التخلص من مشاعر خيبة الأمل التي واجهها الفريقان إثر نتائجهما هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقيا مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الألماني.

وبعد أن تقدم مونشنجلادباخ على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2 / صفر، نجح الفريق الملكي في إدراك التعادل 2 / 2 بهدفين متأخرين يوم الثلاثاء الماضي ليحرم أصحاب الأرض من انتصار ثمين.

أما لايبزج، فقد كانت صدمته أكثر قوة، حيث تلقى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي صفر / 5 أمس الأربعاء.

ويسعى كل من لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ إلى تخفيف صدمته عبر المواجهة المقررة بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأخير.

كذلك يأمل بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث في انتزاع الصدارة، وسيحل ضيفا على أرمينيا بيليفيلد بمعنويات عالية بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له في دوري الأبطال بالفوز على زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وقال لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند :"علينا ألا ننسى الدفاع بشكل جيد وأن نلعب بحكمة. لقد فعلنا ذلك بشكل جيد (أمام زينيت)."

وتشهد المرحلة نفسها أيضا لقاء آينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن وأوجسبورج مع ماينز وفرايبورج مع باير ليفركوزن وهيرتا برلين مع فولفسبورج وهوفنهايم مع يونيون برلين.