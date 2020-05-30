إصابات كورونا في سويسرا تصل لـ154 ألفا و251 والوفيات 2277

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا بنسبة 6.3% اليوم السبت، مقارنة بأمس الجمعة، ليصل إلى 154 ألفا و251 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بالفيروس، وصل إلى 2277 وفاة. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا 65 ألفا و200 من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل 35 أسبوعا.