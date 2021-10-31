مسؤولان يؤكدان ظهور زعيم طالبان في أفغانستان علنا ​​لأول مرة

قال مسؤولان في حركة طالبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، إن زعيم طالبان الشيخ هبة الله أخوند زاده ظهر علنا ​​لأول مرة في معهد إسلامي في ولاية قندهار في أفغانستان مطلع هذا الأسبوع، حيث ألقى كلمة قصيرة.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تابعون لحركة طالبان مقطعا صوتيا مدته 10 دقائق نُسب إلى أخوند زاده أمس السبت. وفي كلمته، ركز على القضايا الروحية. ولم يتضمن المقطع الصوتي أي محتوى سياسي.

وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان إنعام الله حبيبي سمنجاني ومدير وزارة الإعلام والثقافة في إدارة طالبان في قندهار حافظ سعيد الله لوكالة الأنباء الألمانية إن التجمع عقد في ساعة متأخرة من مساء السبت وأن التسجيل صحيح.

ومع ذلك، لم تتم مشاركة أي صور أو مقاطع فيديو للتجمع حتى الآن.

وفي حالة صحة هذا، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أخوند زاده علنا في أفغانستان، ما قد يخفف من شائعات حول أنه قد يكون متوفيا.

ويطلق أعضاء طالبان على أعلى قادتهم لقب "أمير المؤمنين". ويُطلق اللقب على أعلى سلطة دينية وسياسية وعسكرية في إمارة أفغانستان الإسلامية لحركة طالبان.

ويتولى أخوند زاده زعامة طالبان منذ عام 2016، منذ مقتل الملا أختر محمد منصور في عملية أمريكية بطائرة مسيرة.