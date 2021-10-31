متحدث عراقي: نزوح 227 عائلة من المقدادية بعد هجوم داعش الأخير

أفاد متحدث عراقي بأن 227 عائلة عراقية نزحت خلال اليومين الماضيين من قضاء المقدادية على خلفية استهداف تنظيم داعش لمدنيين في إحدى قرى القضاء الواقع شمال شرقي محافظة ديالى /57 كلم شمال شرق بغداد/.



وقال علي عباس جهاكير المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته اليوم الأحد، إن مكاتب وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى سجلت نزوح نحو 227 أسرة من قضاء المقدادية خلال اليومين الماضيين.



وذكر أن الوزارة قررت شمول النازحين بمنحة الطوارئ، حيث تم توزيعها بشكل عاجل لدعم العوائل، فضلا عن متابعتهم من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني ورئاسة أركان الجيش.



وكانت قرية الرشاد بقضاء المقدادية قد تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم من قبل تنظيم داعش أوقع 13 قتيلا و15 مصابا.