واشنطن تبرم اتفاقية مع أوروبا لتخفيف الرسوم على الصلب والألومنيوم

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها أبرمت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم المستورد من أوروبا.

وقالت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي يسمح بكميات محدودة من الصلب والألومنيوم المنتجين في أوروبا بدخول السوق الأمريكي دون فرض رسوم عليها.

وأوضحت أن هذا الاتفاق سيحمي بضائع أمريكية محددة، من بينها سيارات من إنتاج ولاية كنتاكي، من التعرض لرسوم انتقامية والتي لاحظت أنها كانت تسير نحو زيادة تصل إلى 50% في شهر ديسمبر المقبل.

وبينت الوزيرة أن الاتفاقية ستخفض من تكلفة بضائع معينة على المستهلكين وأرباب الصناعة وتقديم بعض التخفيف لسلاسل محلات التوزيع، ويخفض التكلفة نسبيا على المستهلكين.