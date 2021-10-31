الإذاعة اليابانية تتوقع فوز الأئتلاف الحاكم بالأغلبية البرلمانية والاحتفاظ بالسلطة

توقع مكتب اتخاذ القرار في هيئة الإذاعة اليابانية حصول الائتلاف الحاكم في اليابان على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية والبقاء في السلطة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الاستطلاعات والتحليلات أظهرت أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وشريكه في الائتلاف "حزب كوميتو" سوف يحصلان معا على أغلبية في مجلس النواب الذي يضم إجمالي 465 مقعدا.



كما أنه من الممكن أن يفوز الحزب الدستوري الديمقراطي، أكبر معارضي الائتلاف الحاكم، بمقاعد في المجلس.



وذكرت هيئة الإذاعة أنه من المتوقع أن يحصل عضو آخر في المعارضة، وهو حزب استعادة اليابان "نيبون إيشين"، على أكثر من ثلاثة أضعاف المقاعد الـ11 التي كان يسيطر عليها قبل الانتخابات .



وتشير استطلاعات الرأي والتحليلات التي أجرتها هيئة الإذاعة لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع إلى أن الائتلاف الحاكم سوف يحصل على الأرجح على 239 إلى 288 مقعدا. ويزيد هذا النصيب على الأغلبية التي حددها رئيس الوزراء كمؤشر للفوز في الانتخابات.



ومن المتوقع أن يؤمِّن الحزب الديمقراطي الليبرالي وحده 212 إلى 253 مقعدا. ويشكل هذا النصيب تراجعا مقارنة بـ276 مقعدا كان يسيطر عليها قبل الانتخابات.



وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يفوز الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي بنحو 99 إلى 141 مقعدا. وهذا يعني أنه يمكن أن يزيد نصيبه الذي كان يبلغ 109 مقاعد قبل الانتخابات.



وتستند هذه التوقعات إلى بيانات تم جمعها قبل يوم الانتخابات وكذلك عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.