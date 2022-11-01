وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يجتمعون على هامش التحضير للقمة العربية

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عقد كل من وزير الخارجية سامح شكري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، اليوم الإثنين اجتماعا على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر.

وأكد الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث ويعزز التعاون العربي.

وأشاد الوزراء خلال لقائهم بمستوى الإنجاز الذي حققته الفرق الوزارية المعنية في الدول الثلاث خلال الفترة الماضية، تحقيقاً للتكامل الاستراتيجي ضمن إطار الآلية، وأكّدوا ضرورة متابعة المشاريع المستهدفة والإسراع في تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة والمنفعة وتطوير الإمكانات الاقتصادية.

وشدّد شكري والصفدي على مُواصلة دعم مصر والأردن للعراق الشقيق وأمنه واستقراره ركيزةً أساسية لأمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي.

وهنّأ الوزيران نظيرهم العراقي على تشكيل الحكومة العراقية، وأكدا التطلع لزيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.