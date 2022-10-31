ممثل الأغلبية بالشيوخ يعلن موافقته مبدئيا على قانون تعويضات عقود المقاولات

وجه النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، على الجهود المبذول في مشروع القانون، كما قدم الشكر للحكومة، قائلا: "وجب علينا تقديم الشكر للحكومة لأن مشروع القانون يخدم المواطن ويحفظ حقوقه".



جاء ذلك في كلمته أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تناقش تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات.



وأضاف: "مشروع القانون يعد تغيرا حقيقيا فى الفكر الحكومى المصرى"، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.



وجاء مشروع القانون المعروض، ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفة والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 2017.