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استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الاثنين في البنوك بمصر.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 23.80 جنيه للشراء و23.90 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 23.80 جنيه للشراء و23.90 جنيه للبيع وفي البنك العربي الإفريقي سجل الدولار 23.80 جنيه للشراء و23.90 جنيه للبيع وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 24.10 للشراء و24.20 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 22.99 جنيه للشراء و24.13 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي ومصر سجلت 23.65 جنيه للشراء و23.81 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو 23.66 جنيه للشراء و23.82 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي 23.66 جنيه للشراء و23.81 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 23.90 جنيه للشراء و24.05 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في سعر البيع والبيع بالبنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 27.56 جنيه للشراء و27.75 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 27.56 جنيه للشراء و27.75 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 27.56 جنيه للشراء و27.75 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الإسترليني مقابل الجنيه المصري 27.86 جنيه للشراء و28.03 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.33 جنيه للشراء و 6.35 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل تراجعا بقيمة قرشين، فسجل في البنك الأهلي 6.49 جنيه للشراء و6.50 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل تراجعا بقيمة من 32 إلى 50 قرشا وبلغ 74.22 جنيه للشراء و77.24 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.