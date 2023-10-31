بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي (فيديو)

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وصلت بعثة فريق صن داونز صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري الأفريقي.

ويلعب الأهلي مساء الغد الأربعاء مع صن داونز الجنوب أفريقي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي وهي البطولة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق صن داونز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لطائرة الفريق عند هبوطها لمطار القاهرة، وعلقت عليها: "الهبوط في القاهرة".

وسبق وتلقى الأهلي هزيمة بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الأحد الماضي بهدف دون رد، وبالتالي يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بنتيجة أكبر من 1-0 لحسم صعوده إلى المباراة النهائية.

أما في النصف النهائي الأخر يلعب فريق الترجي التونسي مع الوداد المغربي لحسم المتأهل إلى الدور النهائي.