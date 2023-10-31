وزير فلسطيني: تحركاتنا جعلت الاحتلال يتراجع عن قطع الاتصالات عن غزة

قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، إن خدمات الاتصالات والإنترنت متوفرة حاليا في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها كليةً يوم الجمعة الماضي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الاثنين، أن السلطة الفلسطينية مارست ضغوطا دولية عبر عدة مسارات سواء إقليميا أو دوليا بجانب التواصل مع الشركات المزودة للخدمة عبر الأقمار الاصطناعية.

وأشار إلى أن هذه التحركات جعلت الاحتلال يتراجع عن عملية فصل الخدمة عن القطاع، غير أنه أوضح أن هناك دمارا كبيرا لحق بشبكات الاتصالات في القطاع، ما أدّى تعذر الخدمة في بعض المناطق.

ولفت إلى انقطاع الكهرباء على القطاع (المستمر منذ السابع من أكتوبر) أحد الأسباب في تعذر الخدمة في بعض المناطق، بجانب شح الوقود الذي يغذي المولدات المشغلة للمحطات.

يُشار إلى أن قطاع غزة كان قد عُزِل عن العالم مساء الجمعة الماضية، بعدما كان الاحتلال قد قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع بشكل كامل، في ليلة كانت هي الأشد قسوة والأكثر عنفا في ليالي غزة المؤلمة جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

ومع عودة خدمة الاتصالات والإنترنت بعد ذلك يومين، كانت مناطق غزة شاهدة على مجازر مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تقول منظمات حقوقية إنه استغل عزل غزة عن العالم ليرتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، ليس أقلها تعجيز رجال الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول للمناطق المستهدفة بالغارات.