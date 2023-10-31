 الناطق باسم حماس: الاحتلال بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور ولا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 2:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الناطق باسم حماس: الاحتلال بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور ولا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه

هايدي صبري
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 1:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 1:13 م

أعلن الناطق باسم حماس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت تتحرك بريا في عدد من المحاور ولا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه.

وأضاف الناطق باسم حماس في تصريحات لـ"الجزيرة": "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء".

وتابع: "الاحتلال يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له".

وأكد: "من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة وهناك استعداد كامل للقسام"، مضيفاً أن الاحتلال يتقدم في محاور ومناطق زراعية ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل".

وذكر الناطق باسم حماس أن المقاومة تؤمن أنها قادرة على كسر جيش الاحتلال وحرمانه من تحقيق أهدافه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك