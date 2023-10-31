الناطق باسم حماس: الاحتلال بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور ولا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه

أعلن الناطق باسم حماس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت تتحرك بريا في عدد من المحاور ولا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه.

وأضاف الناطق باسم حماس في تصريحات لـ"الجزيرة": "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء".

وتابع: "الاحتلال يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له".

وأكد: "من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة وهناك استعداد كامل للقسام"، مضيفاً أن الاحتلال يتقدم في محاور ومناطق زراعية ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل".

وذكر الناطق باسم حماس أن المقاومة تؤمن أنها قادرة على كسر جيش الاحتلال وحرمانه من تحقيق أهدافه.