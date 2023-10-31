هوفنهايم يسعى لمواصلة انتصاراته خارج أرضه أمام دورتموند

يهدف فريق هوفنهايم لمواصلة نتائجه المثالية خارج أرضه هذا الموسم، ولكنهم يرون أنفسهم غير مرشحين للفوز على بوروسيا دورتموند في المباراة المقرر إقامتها غدا الأربعاء بكأس ألمانيا، حيث يدخل الفريق المباراة ولديه العديد من الإصابات.

وقال بيليجرينو ماتارازو المدير الفني لهوفنهايم للصحفيين اليوم الثلاثاء :"لسنا مرشحين للفوز ولكن يظل هدفنا هو التأهل. يملك دورتموند امكانيات كبيرة،وهناك سبب وراء حصدهم للنقاط".

ولكنه أضاف :" ما يجعلني متفائلا هو مدى جاهزية الفريق للاستثمار".

وحقق هوفنهايم الفوز في مبارياته الست التي خاضها خارج أرضه هذا الموسم، حيث فاز بمباراة الدور الأول بالكأس أمام فريق لوبيك، الناشط بالدرجة الثالثة، بالإضافة لفوزه بمبارياته الخمس خارج أرضه في الدوري الألماني (بوندسليجا).

ولكن الفريق خسر 1 / 3 على أرضه أمام دورتموند في الدوري قبل شهر، ولم يخسر دورتموند في أي مباراة محلية هذا الموسم، قبل خوضه مباراة الدور الثاني في كأس ألمانيا.

وفيما يتعلق بمشاكل الإصابات، قال ماتارازو إن المباراة قد تكون مبكرة للغاية للمهاجم أندريج كراماريتش والمدافع ستانلي نسوكي، حيث عادا لتدريبات الفريق أمس الاثنين بعد شفائهما من الإصابة.

وقال المدرب إن الشكوك تحوم حول مشاركة المدافع بافيل كاديرابيك، بينما سيحسم أداء الثنائي فلوريان جريليتش وأوزان كاباك في التدريبات موقفهما من المشاركة في المباراة.