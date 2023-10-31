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أدانت المطربة اللبنانية يارا، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم في مخيم جباليا.

وكتبت عبر حسابها بموقع x باللهجة اللبنانية: "رحمتك يارب، يارب دخيلك، إحنا وما بقى نتحمّل، كيف هم؟".

وتابعت: "اللهمّ اربط على قلوبهم وآمن روعاتهم، اللهمّ الطف بهم وخفف عنهم، اللهم ارحم موتاهم واشفِ جرحاهم، يارب، يارب ما إلنا غيرك يا رب".

ومنذ ساعات قليلة، أضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة للحرب على قطاع غزة، بغارات شديدة العنف على مخيم جباليا.

وأسفرت المجزرة الإسرائيلية عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال ستة قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات ما يعني إلقاء 6000 كيلوجرام متفجرات.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.