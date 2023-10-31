 وزارة الداخلية بغزة: مخيم جباليا تعرض لقصف بـ6 قنابل الواحدة منها تزن طنا من المتفجرات - بوابة الشروق
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وزارة الداخلية بغزة: مخيم جباليا تعرض لقصف بـ6 قنابل الواحدة منها تزن طنا من المتفجرات

هدير عادل
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 5:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 5:25 م

قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة إن مخيم جباليا تعرض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، مشيرة إلى أن العدد الأولي لضحايا مجزرة مخيم جباليا يقدر بـ400 بين شهيد وجريح.

وأضافت الوزارة لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل، لافتة إلى أن العدد الأكبر من ضحايا مجزرة مخيم جباليا أطفال ونساء.

وفي نفس السياق، أفادت "الجزيرة" بأن 14 شهيدا وعشرات الجرحى سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في مخيم الشاطئ بغزة، مشيراً إلى سقوط شهداء وجرحى بقصف من زوارق حربية استهدف منازل غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت الشبكة بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي، استهدف عمارة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

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