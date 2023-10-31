أونروا تدعو إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

حث رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن العدد القليل من القوافل التي يسمح لها بعبور معبر رفح لا يكفي لأكثر من مليوني شخص محتاج.

وأضاف لازاريني: "إن النظام القائم للسماح بدخول المساعدات إلى غزة معرض للفشل ما لم تكن هناك إرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات ذا مغزى، ويتناسب مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة".

وتابع: "يتم تجريد شعب بأكمله من إنسانيته. فظائع حماس لا تعفي دولة إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ونقل عن الفيلسوفة السياسية اليهودية ألمانية المولد هانا أرندت: "إن موت التعاطف الإنساني هو أحد العلامات الأولى والأكثر كشفا لثقافة على وشك الوقوع في البربرية".

وأضاف لازاريني: "يستحق سكان غزة تعاطفنا أكثر من أي وقت مضى".

وكانت إسرائيل قد أغلقت غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في المنطقة الحدودية في 7 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، لم تصل سوى مساعدات متقطعة وقليلة إلى القطاع الساحلي المكتظ بالسكان عبر مصر. ووفقا لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، فقد نفدت مياه الشرب والغذاء والوقود والأدوية الحيوية في المنطقة.