قال عاطف الكحلوت، مدير المستشفى الإندونيسي في غزة إن العدد الأولي للشهداء والمصابين في هجوم الاحتلال الإسرائيلي على جباليا بلغ 400 شهيدا ومصابا، مضيفاً أن أغلب جثامين الشهداء والجرحى بها جروح بليغة تدل على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

وأضاف الكحلوت أنه لا يزال يجرى البحث عن مفقودين، وتتم عمليات انتشال من تحت الأنقاض هناك، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد مدير المستشفى على "ضرورة إمداد المستشفى بالمستلزمات الطبية والأدوية، والوقود لاستمرار العمل اللازم في المستشفى".

وحذر الكحلوت من أن نفاد الوقود سيؤدي إلى كارثة إنسانية، داعيا إلى فتح معبر رفح لإخراج الجرحى.

كانت وزارة الداخلية في غزة قد أفادت بأن مخيم جباليا تعرض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، مشيرة إلى أن العدد الأولي لضحايا المجزرة يقدر بـ400 بين شهيد وجريح.

وأضافت أن الاحتلال دمر حيا سكنيا وسط المخيم بشكل كامل، لافتة إلى أن العدد الأكبر من ضحايا المجزرة أطفال ونساء.