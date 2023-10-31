الزملوط: استصلاح الأراضي يواصل حصر أسماء المتقاعسين عن سداد المستحقات الدولة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن صندوق استصلاح الأراضي يواصل حصر أسماء جميع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع.

يأتي ذلك خلال اجتماع متابعة جهود حماية أراضي الدولة وإزالة التعديات، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ، على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة، وعرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأشار، إلى تشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة ورصد وتأريخ مخالفات البناء، من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.