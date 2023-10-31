منظمات الإغاثة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان

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حذرت منظمات الإغاثة من تدهور مأساوى في الوضع الإنساني في أفغانستان خلال الشتاء المقبل.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على المنصة إكس اليوم الثلاثاء: "إن الشتاء القاسي فى أفغانستان سيحل بعد أسابيع قليلة حيث ستضطر الأسر إلى الاختيار المستحيل بين تدفئة منازلهم وإطعام أطفالهم".

ومن ناحية أخرى أكدت كورينا فيتزنر، المديرة التنفيذية للجنة الإنقاذ الدولية (آى آر سى ) في ألمانيا أن "الوضع فى البلاد مأساوى بالفعل".

ويعتمد حاليا أكثر من 29 مليونا من سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليونا على المساعدات الإنسانية ، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة .

وقالت فيتزنر إنه بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال الكثيرون من السكان بلا مأوى بعد سلسلة الزلازل التي ضربت غربى أفغانستان.

وسيجعل كذلك فصل الشتاء القادم من الرعاية الطبية في البلاد أكثر صعوبة، حيث أن العديد من المناطق لن تتمكن الفرق الصحية المتنقلة من الوصول إليها قريباً بسبب تساقط الثلوج.