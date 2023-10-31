إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه شنّ غارات جوية ضد منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله.



وقال الجيش في منشور على منصة إكس إن "طائرات مقاتلة هاجمت قبل قليل بنى تحتية لمنظمة حزب الله الإرهابية على الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه "من بين البنى التحتية التي تمت مهاجمتها، تمّ تدمير أسلحة ومواقع وأماكن يستخدمها التنظيم".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ ثلاثة أسابيع تبادلا للقصف بين حزب الله والدولة العبرية على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتشهد المنطقة الحدودية بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل تبادلا للقصف منذ أن شنّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل التي تردّ عليه مذّاك بقصف مركز على قطاع غزة المحاصر.

وفي جنوب لبنان، تشارك مجموعات عدّة، بينها فصائل فلسطينية، بإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات تسلّل عبر الحدود، وإن بوتيرة أقل من حزب الله.

ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدات حدودية عدّة وتحرّكات مقاتلي حزب الله، ما أسفر عن مقتل 62 شخصا، بينهم 47 مقاتلا من حزب الله وأربعة مدنيين ضمنهم مصور في وكالة رويترز للأنباء، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس، بينما أعلنت إسرائيل من جهتها مقتل أربعة أشخاص.