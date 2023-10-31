أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، بأن مسئولون في وزارة الخارجية البريطانية اقترحوا استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المشاركة في قمة الذكاء الاصطناعي العالمية المقرر انطلاقها غدا بعد الهجوم البري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقدم المسئولون نصيحة إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، حول ضرورة إلغاء دعوة نتنياهو للمشاركة في أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي تعقد في بلتشلي بارك والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء.

ويعتقد المسئولون أنه بعد التوغل الإسرائيلي في غزة، فإن مشاركة نتنياهو في القمة افتراضيا (عبر الفيديو) يمكن أن تشكل "مصدر إلهاء"، مضيفين أن إثارة الصراع ستغطي على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يستضيف القمة، على حد قولهم.

وذكرت الصحيفة أن كليفرلي وميشيل دونيلان، وزيرة العلوم والتكنولوجيا البريطانية، شعرا بالغضب ورفضا هذه النصيحة، التي تتعارض مع دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن دوافع المسئولين الذين قاموا بصياغة النصيحة غير واضحة، لكن البعض يشير إلى ما اسماه بميول "العروبة" للوزارة، ويعتقد آخرون أنه بسبب دوافع سياسية.

من جانبه، قال جاكوب ريس موج، الوزير السابق في الحكومة البريطانية، إنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن لمسئول بريطاني الاعتقاد بأن فكرة "ازدراء" حليف في وقت الحرب جيدة، على حد تعبيره.

ويعد نتنياهو واحدا من قادة العالم القلائل المقرر مشاركتهم في القمة، والتي تهدف إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي.

وومن المقرر حضور كلا من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وكذلك جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.