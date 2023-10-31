المقاومة تعلن تدمير 3 آليات إسرائيلية في غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مساء الثلاثاء، عن تدمير 3 آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف «الياسين 105».

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم، ويدمرون 3 آليات بقذائف (الياسين 105)».

ولفتت إلى أن «آلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل»، مؤكدة أن «عناصر المقاومة انسحبوا بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون».

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام، مقطعا مرئيا، أظهر مشاهد لاشتباكات مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة غرب «إيريز» بالأسلحة الرشاشة ومضادات الدروع، الأحد الماضي.

وتضمنت المشاهد تصويرا علويا بطائرة مسيرة، أظهر رصد قوة إسرائيلية متمركزة غرب «إيريز»، أعقبه تصوير خروج مقاتلي الكتائب من أحد الأنفاق وتقدمهم تجاه تلك القوة، ثم إطلاقهم النار تجاه القوة التي بدورها بدأت الرد بإطلاق النار.

كما ظهر في المقطع اشتعال النيران في الآليات المستهدفة خلال الاشتباك.

وكانت كتائب القسام أعلنت الأحد أن «مجاهديها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون (إيريز)»، وقالت إنها قصفت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ.

في المقابل، قال جيش الاحتلال إنه قتل عددا من المسلحين وأصاب عددا آخر، مضيفا أنه نجح في منعهم من التسلل إلى منطقة إيريز بعد أن خرجوا من فتحة نفق في غزة.