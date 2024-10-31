تصدر البحث عن الهزة الأرضية التي ضربت جنوب سيناء، اليوم، بالقرب من مدينة شرم الشيخ، محركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تزايد بحث المصريين عن "زلزال اليوم" بعد الهزة الأرضية التي رصدها معهد البحوث الفلكية بالفعل.

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا توضيحيًا حول الهزة الأرضية، جاء فيه أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية بلغت قوتها 4.25 درجة على مقياس ريختر، بعمق 8.5 كيلومتر، صباح اليوم الخميس، شمال شرق مدينة شرم الشيخ.

وذكر البيان أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 12 كيلومترًا شمال شرق مدينة شرم الشيخ، في تمام الساعة السابعة صباحًا و34 دقيقة، مشيرًا إلى ورود بلاغات حول الشعور بالهزة.

لكن ماذا نعرف عن الزلازل؟ وما أكثر أنواعها خطورة على البشر؟

- ماهية الزلازل وتأثيراتها

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، الزلزال هو هزة عنيفة ومفاجئة للأرض، تنتج عن الحركة بين الصفائح التكتونية على طول خط الصدع في قشرة الأرض، ويُعدّ من الظواهر الطبيعية الناتجة عن اهتزاز أو رجة الأرض بسبب حركة الصفائح الصخرية بفعل مؤثرات جيولوجية.

تؤدي الزلازل إلى عدة نتائج، منها اهتزاز الأرض، تسييل التربة، الانهيارات الأرضية، التشققات، الانهيارات الثلجية، الحرائق، وأحيانًا أمواج تسونامي.

أما الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، فيشير إلى أن الزلازل تحدث فجأة دون سابق إنذار ويمكن أن تحدث في أي وقت، وقد تؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات، أضرار في الممتلكات، فقدان المأوى، وتعطيل البنية التحتية الحيوية.

- أنواع الزلازل والعوامل المؤثرة في شدتها

وفقًا لتقرير سابق لفضائية "الجزيرة"، تعتمد أنواع الزلازل وشدة تأثيرها على عدد من العوامل، منها مقدار الدرجة الزلزالية، العمق البؤري، القرب من المركز السطحي، جيولوجية المنطقة، طبيعة التربة، ونوعية المباني والمنشآت.

- الزلزال التكتوني

يُعد الزلزال التكتوني أكثر أنواع الزلازل شيوعًا، ويحدث عندما تنزلق صفيحتان تكتونيتان على بعضهما البعض. يُقاس حجم هذا النوع من الزلازل بمقياس ريختر، الذي يتراوح من 1 إلى 8 أو أعلى.

- الزلزال البركاني

الزلزال البركاني يحدث عند شق الصخور المنصهرة طريقها عبر الشقوق في قشرة الأرض، مما قد يؤدي إلى تكوين بركان. غالبًا ما تكون هذه الزلازل شديدة ويمكن الشعور بها على مساحات واسعة.

- زلزال الانهيار

زلزال الانهيار يحدث نتيجة انهيار طبقات الصخور غير المستقرة بسبب التآكل أو نشاط التعدين. ورغم أن هذا النوع من الزلازل ليس بقوة الزلازل التكتونية، فإنه قد يسبب أضرارًا كبيرة، خاصة إذا وقع بالقرب من مناطق مأهولة.

- الزلازل المستحثة

تحدث الزلازل المستحثة بسبب الأنشطة البشرية مثل التعدين أو التكسير الهيدروليكي، حيث يُحدث النشاط البشري ضغطًا على القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى حدوث زلزال. وتتراوح شدتها من الهزات الخفيفة إلى الزلازل القوية.